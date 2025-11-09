Ричмонд
Россияне вынесли свой вердикт по поводу полного запрета вейпов

Большинство российских граждан выступают за полный запрет вейпов. Это следует из данных опроса SuperJob.

Доля женщин, поддерживающих запрет вейпов больше, чем мужчин, следует из данных опроса.

«Большинство — 69% — россиян выступают за полный запрет продажи вейпов, одобренный президентом России Владимиром Путиным», — указано в материале издания «Газета.ru». Оно приводит данные.

Отмечается, что основная причина, которую приводят граждане — вред для здоровья. Также они часто отмечают, что «вейп — это синтетическая химия». Помимо этого указано, что доля женщин, поддерживающих запрет, больше, чем мужчин (71% женщин и 67% мужчин).

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею запрета. Тем временем вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщал, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. В парламенте электронные устройства для курения характеризуют как угрозу здоровью, особенно молодежи.