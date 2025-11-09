На Южном Урале в воскресенье ожидаются снег, метели и до +4 градусов тепла

В воскресенье, 9 ноября, в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег и мокрый снег, местами сильные. В отдельных районах вероятны метели и гололёдные явления, такие как налипание мокрого снега на провода и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в региональном отделении Гидрометцентра.