На Южном Урале в воскресенье ожидаются снег, метели и до +4 градусов тепла

В воскресенье, 9 ноября, в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег и мокрый снег, местами сильные. В отдельных районах вероятны метели и гололёдные явления, такие как налипание мокрого снега на провода и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в региональном отделении Гидрометцентра.

Источник: Pchela.News

Днём на территории области столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 6−11 м/с, его порывы могут достигать 17 м/с.

В Челябинске сегодня прогнозируется дождь, переходящий в снег и мокрый снег. Температура воздуха днём составит 0…+2 градуса. Погодную картину дополнит юго-западный ветер со скоростью 4−9 м/с и порывами до 14 м/с.

