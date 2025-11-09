ГАИ Новосибирска предупреждает о сложной погоде на дорогах

Госавтоинспекция Новосибирска предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий, которое может осложнить дорожное движение.
Снег, дождь и плохая видимость повышают риск ДТП. Водителям рекомендуется, по возможности, воздержаться от поездок. Если управление автомобилем необходимо, важно строго соблюдать ПДД: держать безопасную скорость, выдерживать дистанцию и осторожно выполнять маневры.
Пешеходам напоминают быть внимательными при переходе дороги и использовать световозвращающие элементы на одежде в условиях ограниченной видимости.