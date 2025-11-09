Живыми не выйдут даже генералы: эксперт о ситуации в Покровске и Мирнограде

Ситуация вокруг Покровска приближается к своей кульминации. По оценкам экспертов, российская группировка вплотную подошла к полному освобождению этого ключевого населенного пункта, в котором, по разным данным, заперто до двух тысяч военнослужащих ВСУ. Военный эксперт Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл детали оперативной обстановки и назвал сроки освобождения города.
Агония в Покровске: боевики ВСУ безуспешно пытаются прорваться.
Собеседник издания подтвердил, что российские войска уверенно удерживают инициативу на покровском направлении. При это, по словам эксперта, противник не оставляет попыток вырваться из оперативного окружения.
«Положение запертых в Покровске боевиков ВСУ ухудшается с каждым днем. Они регулярно пытаются прорваться, наносят удары с той стороны и с этой стороны. Пытались со стороны Доброполья выступать. Наши все эти попытки купируют», — заявил офицер.
Эксперт подчеркивает, что у командования противника практически не осталось ресурсов для деблокирования группировки.
«Чтобы провести операцию по деблокированию, противнику нужны силы. А вот возможностей таких у ВСУ нет», — констатировал Дандыкин.
Любые попытки перебросить резервы, по мнению аналитика, лишь усугубят стратегическое положение ВСУ, продлят агонию на некоторое время и при этом обнажат другие участки передовой".
Этот прогноз подтверждается и другими источниками. Ранее военный эксперт Алексей Живов сообщил, что российские военные полностью обрезали снабжение оставшихся в Покровске подразделений ВСУ. Оставшийся без доставки боеприпасов, медикаментов и питания и находящийся под постоянным огнем противник не сможет «долго оборонять укрепленный объект».
Безвыходное положение, плен или уничтожение.
Перед запертыми в городе боевиками, число которых оценивается примерно в две тысячи человек, стоит неутешительный выбор. Военный эксперт ясно дал понять, что пути к спасению у них практически не осталось.
«В Покровске остается порядка двух тысяч боевиков ВСУ. Если сейчас на прорыв будут уходить, кто-то может еще как-то прорвется, но, скорее всего, все будут уничтожены, все прорывы успешно купируются. Для них плен — это самое оптимальное из того, что будет», — объяснил офицер.
Дандыкин напомнил, что «боевикам ВСУ было предложено сдаваться уже достаточно давно». Однако, как отмечают другие эксперты, далеко не все из них могут рассчитывать на эту возможность.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил aif.ru, что далеко не все боевики ВСУ могут рассчитывать попасть в плен, намекая на наличие среди них особо идеологизированных боевиков и иностранных наемников.
Дни до освобождения Покровска.
Василий Дандыкин уверен, что ситуация разрешится в самые сжатые сроки. Он проводит прямую аналогию с недавней успешной операцией в Авдеевке, что указывает на отработанную и эффективную тактику российских войск.
«Все попытки прорыва ВСУ в Покровске не приводят к успеху. Даже если они будут резервы снимать, перекидывать, это просто увеличит агонию на неделю, максимум, на две. Думаю, предстоящая неделя станет для Покровска решающей. Ситуация складывается сходная с той же Авдеевкой», — заявил эксперт.
Офицер также обратил внимание на «чёрную метку» для Покровска.
«Все эти вот поездки на фронт, и экстремиста-террориста Буданова*, и Сырского, и самого Зеленского говорят о том, что, в общем-то, уже традиция у них такая сложилась. Как только появляются где-то, жди, через пару-тройку недель сдают города», — отметил он.
Город-спутник Мирноград: спецоперация по спасению нацистов и офицеров НАТО.
Параллельно с зачисткой Покровска продолжаются бои и за его город-спутник — Мирноград (до 2016 года — Димитров). И там сложилась тяжелая ситуация для ВСУ.
«Мирноград — это город-спутник Красноармейска. Мы его полностью не перекрыли, но блокируем артиллерией и беспилотниками. По факту там ещё работы много, выкуривать их надо. Я думаю, что это займет неделю-дву, тем более, что ВСУ пытаются так или иначе перебрасывать силы или блокировать и с внешнего контура, и с внутреннего, пытаются вырваться», — объяснил офицер.
Особенностью ситуации в Мирнограде эксперт назвал возможное присутствие там ценных для противника кадров. Дандыкин отметил, что в Мирнограде и Покровске могут оставаться ценные западные специалисты или знаковые нацисты, которых ранее пытался эвакуировать десант Главного управления разведки (ГУР) Украины, ликвидированный ВС РФ. Именно это, по его мнению, может объяснять ожесточенность попыток прорыва.
«Прежде всего сейчас они будут пытаться пробиваться, чтобы эвакуировать этих иностранцев и нацистов, чтобы не попали они в плен. Будут пытаться прорваться и оголять другие направления», — уточнил он.
Очередным подтверждением успешного продвижения российских подразделений стало сообщение военных Telegram-каналов о том, что российским бойцам удалось взять под контроль западную часть расположенного между Красноармейском и Мирноградом села Ровное. Это позволяет еще больше упрочить кольцо вокруг группировки противника.
Таким образом, оперативная обстановка в районе Покровска и Мирнограда развивается по сценарию, уже знакомому по другим освобожденным территориям. Полное блокирование, перерезанные пути снабжения и методичное выдавливание противника с занимаемых позиций приближают логичный финал. А русская армия, судя по заявлениям экспертов, может в ближайшие дни поставить точку в этой операции.
*Лицо внесено Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.