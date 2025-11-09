Двум районам Омской области отказали в паспортах готовности к зиме

Муромцевский и Усть-Ишимский районы не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Замечания обещают устранить до 15 ноября. Об этом в субботу, 8 ноября 2025 года, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Омской области.