Двум районам Омской области отказали в паспортах готовности к зиме

Северные районы обещали исправить недочеты до 15 ноября.

Источник: AP 2024

Муромцевский и Усть-Ишимский районы не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Замечания обещают устранить до 15 ноября. Об этом в субботу, 8 ноября 2025 года, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Омской области.

Отмечается, что общий уровень готовности районов выше прошлогодних показателей. По информации министра энергетики и ЖКХ, к отопительному периоду подготовлены 34 из 37 муниципальных образований.

Большереченский район готов к отопительному сезону с определенными условиями. Здесь наблюдаются перебои с газом.

В пятницу, 7 ноября 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщал о вручении городу паспорта готовности. С 16 октября представители Ростехнадзора комплексно оценивали готовность всего муниципального образования мегаполиса к отопительному периоду 2025 — 2026 годов. Работе надзорного органа предшествовал масштабный ремонт тепловых сетей по различным адресам. Замену изношенных труб продолжат и в следующем году.