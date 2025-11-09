Ричмонд
Новый пункт полиции открылся в Хабаровске

Помещение расположено в жилом комплексе и оборудовано всем необходимым для работы сотрудников.

Источник: Соцсети

В Хабаровске открыли новый участковый пункт полиции на улице Рокоссовского, 44. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в своём Telegram-канале.

Помещение расположено в жилом комплексе и оборудовано всем необходимым для работы сотрудников полиции. Создание пункта стало результатом сотрудничества мэрии и застройщика. За последние четыре года в Хабаровске открыли уже три участковых пункта.

Как отметил мэр, развитие инфраструктуры правопорядка входит в число приоритетных задач наряду с благоустройством и экономическим ростом. Новый объект позволит повысить оперативность реагирования на обращения граждан и обеспечить безопасность жителей микрорайона.

«Благодарю сотрудников органов внутренних дел за самоотверженность, профессионализм и ежедневную защиту интересов хабаровчан!» — отметил градоначальник.