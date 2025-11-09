Россиян предупредили о лишении прав за нечитаемые номера: что за это грозит

Автомобилистам в России напомнили о серьезных последствиях за умышленное сокрытие государственных номеров. Как рассказал РИА Новости Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов, за это нарушителю грозит либо денежный штраф, либо лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.
Машаров подчеркнул, что если автолюбитель использует специальные устройства, которые мешают распознаванию или изменяют номера, наказание будет строже — лишение прав может составить от одного года до полутора лет.
Если же номера просто нечитаемы, нестандартны или установлены с нарушениями, наказание мягче — предупреждение или штраф в 500 рублей. Важно, что знак считается нечитаемым, если ночью с расстояния 20 метров не различима хотя бы одна буква или цифра заднего номера.
«В светлое время суток достаточно, чтобы хотя бы одна буква или цифра на переднем или заднем знаке была плохо видна», — пояснил эксперт.
Машаров также посоветовал в плохую погоду регулярно останавливаться, чтобы протирать загрязненные номера машины.
Недавно глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с предложением поэтапно менять автомобили с правым рулем в России на более безопасный транспорт, вводя меры государственной поддержки водителей.