Экс-генсек НАТО Столтенберг: Альянс не начнет Третью мировую войну из-за Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО и нынешний министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет втягиваться в Третью мировую войну с Россией из-за конфликта на Украине. В интервью британской газете The Sunday Times он подчеркнул, что прямое военное столкновение с Россией было и остается недопустимым.

Столтенберг напомнил, что в 2022 году он отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе закрыть небо над Украиной, чтобы избежать риска эскалации конфликта.

— Как сказал Байден (экс-президент США Джо Байден — прим. «ВМ»), который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины, — заявил Столтенберг.

Бывший генсек НАТО добавил, что цель альянса — не допустить сценария, подобного Перл-Харбору, когда в конфликт вовлекаются все члены НАТО. Он отметил, что по-прежнему считает правильным подход «не втягиваться в военный конфликт с Россией напрямую», говорится в сообщении.

Ранее лидер сербского «Движения социалистов» Александр Вулин заявил, что мир находится на грани ядерной войны и что третья мировая война фактически уже началась.

