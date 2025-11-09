Экс-генсек НАТО Столтенберг: Альянс не начнет Третью мировую войну из-за Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО и нынешний министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет втягиваться в Третью мировую войну с Россией из-за конфликта на Украине. В интервью британской газете The Sunday Times он подчеркнул, что прямое военное столкновение с Россией было и остается недопустимым.