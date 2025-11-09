Школьница из Волгограда получила 1 млн рублей на конкурсе «Большая перемена»

На всероссийском конкурсе старшеклассница стала лауреатом I степени.
Как сообщает МОУ СШ № 93, Джамиля Тугушева, ученица 11-го класса завоевала звание лауреата I степени на всероссийском конкурсе «Большая перемена» и получила 1 млн рублей.
«Большая перемена» признан самым масштабным проектом для детей и подростков в Российской Федерации, объединяющим самых ярких и талантливых школьников страны. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования РФ, а также является флагманским проектом «Движения первых». С 2025 года «Большая перемена» вошла в состав национального проекта «Молодежь и дети».
Поддержка и развитие талантливой молодежи — одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. Регион активно создает комплексную инфраструктуру, которая способствует всестороннему развитию и успешной самореализации молодого поколения, а также привлекает юных жителей к участию в реализации значимых просветительских и инфраструктурных проектов.