Школьница из Волгограда получила 1 млн рублей на конкурсе «Большая перемена»

«Большая перемена» признан самым масштабным проектом для детей и подростков в Российской Федерации, объединяющим самых ярких и талантливых школьников страны. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования РФ, а также является флагманским проектом «Движения первых». С 2025 года «Большая перемена» вошла в состав национального проекта «Молодежь и дети».