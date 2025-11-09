The Guardian: Франция направила Украине изношенные рыболовные сети

Французская сторона передала Киеву старые рыболовные сети, информирует The Guardian.
В материале издания из Британии сказано, что украинцы выразили своё недовольство.
«Украинцы сказали, что им не требуются старые сети. Им уже прислали довольно много бесполезных», — говорится в публикации.
На украинцев пожаловался представитель французской благотворительной организации Kernic Solidarités. Руководитель этой организации, находящейся в Бретани, Жерар Ле Дюффа рассказал, что в этом регионе на северо-западе Франции «нет недостатка в рыболовных сетях», но «многие компании, занимающиеся переработкой изношенных рыболовных сетей, закрылись».
Напомним, по данным СМИ, Вооружённые силы Украины используют рыболовные сети в качестве средства защиты от российских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что западные государства поставляют украинской стороне устаревшие беспилотники.