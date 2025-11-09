В Уфе ушёл из жизни ветеран журналистики Владимир Мазин.

В Уфе на 74-м году ушёл из жизни ветеран журналистики, член Союза журналистов России и Республики Башкортостан Владимир Мазин.
Владимир Иванович Мазин родился 27 марта 1952 года в городе Туймазы, окончил здесь школу № 3. Учился в Ивановском химико-технологическом институте, окончил факультет журналистики Иркутского государственного университета.
Свой путь в журналистике Владимир Мазин начинал в городской газете Нефтекамска «Красное знамя», затем трудился в республиканской газете «Советская Башкирия», из которой уходил, но снова возвращался, в том числе в постсоветское время уже в газету «Республика Башкортостан», где занимал должность заместителя главного редактора.
Владимир Мазин был создателем и редактором нескольких многотиражных газет крупных компаний и организаций, в том числе таких, как газеты «Нефтяник Башкирии» АНК «Башнефть» и «Кооператор Башкортостана» Башпотребсоюза.
В республике Владимира Мазина знали как блестящего журналиста и организатора. Уйдя же из агентства «Башинформ» и республиканских изданий на «вольные хлеба», Владимир Мазин получил всероссийскую известность — много лет он был собственным корреспондентом нескольких сельских федеральных изданий — газет «Сельская жизнь», «Сельская новь», «Российская кооперация». Именно в сельской тематике он нашел свое призвание настоящего журналиста. За эти годы его трижды награждали почетными грамотами Союза журналистов России, трижды он становился обладателем диплома «Золотое перо» среди аграрных журналистов страны. Владимира Мазина знала вся читающая Башкирия. Особенно благодарны ему были сельские читатели за его неравнодушные, яркие статьи о людях села, его проблемах.
Даже уйдя из газеты «Республика Башкортостан», он вёл в ней колонку под рубрикой «Субъектив», очень тепло принятую читателями. «Заметки Мазина всегда вызывают самый живой отклик, потому что Владимир Иванович, как всегда, умеет задеть за живое. Острым взглядом подметить такие стороны нашей жизни, а точнее, ее несуразности, мимо которых нельзя пройти, если в тебе не умерла совесть», — писала газета «Республика Башкортостан» в заметке, посвященной 60-летнему юбилею Владимира Мазина.
А в марте этого года Владимир Мазин дал большое интервью газете «Республика Башкортостан», которой он отдал многие годы своего журналистского труда, которую всегда считал родной.
Имя Владимира Мазина по праву занесено в Золотой фонд республиканской и российской прессы, собратья по перу давно уже занесли его в фонд профессиональной и человеческой состоятельности.
Коллектив агентства «Башинформ» выражает искренние соболезнования супруге покойного Тамаре Ивановне Мазиной, всем его родным и близким.
Прощание с покойным состоится завтра, 10 ноября, в 12 часов в Уфе в храме Святого Симеона Верхотурского по адресу: улица Белякова, 25а.