В Уфе ушёл из жизни ветеран журналистики Владимир Мазин.

В республике Владимира Мазина знали как блестящего журналиста и организатора. Уйдя же из агентства «Башинформ» и республиканских изданий на «вольные хлеба», Владимир Мазин получил всероссийскую известность — много лет он был собственным корреспондентом нескольких сельских федеральных изданий — газет «Сельская жизнь», «Сельская новь», «Российская кооперация». Именно в сельской тематике он нашел свое призвание настоящего журналиста. За эти годы его трижды награждали почетными грамотами Союза журналистов России, трижды он становился обладателем диплома «Золотое перо» среди аграрных журналистов страны. Владимира Мазина знала вся читающая Башкирия. Особенно благодарны ему были сельские читатели за его неравнодушные, яркие статьи о людях села, его проблемах.