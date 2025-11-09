МВД сообщило о наиболее частых темах мошеннических объявлений

Аналогичным способом, через объявления с привлекательными ценами, мошенники реализуют бытовую технику, электронику и автомобили. Распространены и схемы с предложениями социальных услуг, такими как помощь в оформлении льгот, субсидий или получении компенсаций для пенсионеров. Отдельным инструментом мошенников являются листовки с QR-кодами, которые, например, под предлогом добавления в чат жильцов дома, перенаправляют пользователей на мошеннические ресурсы.