МВД сообщило о наиболее частых темах мошеннических объявлений

Согласно официальным данным, полученным ТАСС из пресс-центра МВД России, злоумышленники наиболее активно используют несколько ключевых тем для размещения мошеннических объявлений. Одной из самых распространенных схем являются псевдо-финансовые услуги, где преступники заманивают граждан предложениями о быстрых займах, выгодных инвестиционных проектах или услугах по возврату долгов, включая списание существующих задолженностей.
Не менее популярной у мошенников областью остается сфера трудоустройства. В подобных объявлениях фигурируют вакансии с гарантией легкого и быстрого заработка без специальных навыков, часто ориентированные на студентов и пенсионеров, с последующим требованием оплатить фиктивную регистрацию или обучение.
Значительное количество мошеннических объявлений связано с жилищно-коммунальными услугами, где под видом мастеров по проверке счетчиков или проведению сантехнических работ злоумышленники получают предоплату и скрываются. Активно эксплуатируется и жилищная тематика — предлагается аренда или продажа недвижимости по заведомо заниженным ценам для создания иллюзии выгодной сделки.
Аналогичным способом, через объявления с привлекательными ценами, мошенники реализуют бытовую технику, электронику и автомобили. Распространены и схемы с предложениями социальных услуг, такими как помощь в оформлении льгот, субсидий или получении компенсаций для пенсионеров. Отдельным инструментом мошенников являются листовки с QR-кодами, которые, например, под предлогом добавления в чат жильцов дома, перенаправляют пользователей на мошеннические ресурсы.
