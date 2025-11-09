Ричмонд
Загадочный «инопланетный корабль» впервые подал сигнал: какое послание «отправили» с объекта

Инопланетный объект 3I/ATLAS впервые подал сигнал, его поймали в ЮАР.

Источник: Комсомольская правда

Космический объект 3I/ATLAS, который летит по направлению к Земле, испустил радиосигнал, его удалось поймать учёным из Южной Африки.

«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — пишет издание The Astronomer’s Telegram, ссылаясь на информацию, полученную радиотелескопом MeerKAT 24 октября.

При этом учёный из Гарварда Ави Леб считает, что космический аппарат «Юнона» имеет шанс поймать исходящий от объекта радиосигнал во время прохождения того мимо Юпитера.

Согласно расчетам исследователя, 19 декабря 2025 года объект 3I/ATLAS достигнет точки максимального сближения с Землей.

Напомним, этот объект, который, по первоначальным выкладкам специалистов, является кометой, уже породил много загадок и вопросов. В частности, объект неожиданно изменил свою траекторию и сменил цвет — посинел и «включил прожекторы».

Предположительно, объект вылетел к нам 7 миллиардов лет назад.