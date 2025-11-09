Омичи всех возрастов вновь теряют деньги на старой схеме обмана

В воскресенье, 9 ноября 2025 года, в пресс-службе правоохранительных органов сообщили о случаях дистанционного мошенничества. За отчетные сутки зарегистрировано 5 заявлений от пострадавших. Общая сумма ущерба составила 617 тысяч рублей.
Судя по официальному пресс-релизу, продолжает работать старая схема обмана с безопасным счетом или ячейкой. На эту уловку попадаются омичи всех возрастов.
«Самым крупным материальным ущербом стала сумма в 255 тысяч рублей. Эти деньги 58-летний житель Кировского округа, водитель вездехода башкирской компании, перевел двумя транзакциями через банкомат на некие “безопасные” ячейки.
Жертвой аналогичной схемы обмана стал 19-летний студент омского вуза. В течение 10 дней он перевел на так называемые безопасные счета 113 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела.