Омичи всех возрастов вновь теряют деньги на старой схеме обмана

В воскресенье, 9 ноября 2025 года, в пресс-службе правоохранительных органов сообщили о случаях дистанционного мошенничества. За отчетные сутки зарегистрировано 5 заявлений от пострадавших. Общая сумма ущерба составила 617 тысяч рублей.