Студент из Башкирии создал дрон для борьбы с борщевиком.

Студент из Стерлитамака Владислав Шепелев придумал беспилотник для мониторинга и контроля распространения борщевика с помощью нейросети. БПЛА будет летать над полями, с помощью камер высокого разрешения и обученной нейросети искать заросли борщевика с точностью 95−98%. БПЛА также может строить карты распространения опасного растения и сможет точечно, с минимальным ущербом для окружающей среды, распылять гербициды.
Владислав уже почти полностью собрал дрон и обучил нейросеть под выявление борщевика. Осталось только соединить, прикрепить бак и распылители.
Четверокурсник Стерлитамакского филиала нефтяного университета представил своей проект на конкурсе «Умник» от Фонда содействия инновациям и получил грант в размере 500 тысяч рублей.
Напомним, сок борщевика опасен и токсичен, вызывает ожоги 1−3 степени и токсикологическое отравление. Ранее «Башинформ» публиковал, где в Башкирии активнее всего распространяется борщевик.