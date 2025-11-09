Полностью восстановлено движение между Астаной и Павлодаром

По информации Комитета автомобильных дорог и РГП «Казахавтодор», 09 ноября 2025 года с 07:00 час движение всех видов автотранспорта на ряде участков республиканских трасс Казахстана вновь открыто после временного ограничения, введённого ранее из-за неблагоприятных погодных условий.
Акмолинская область:
— Автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ», участок км 16−200 (от города Астаны до границы Павлодарской области).
Павлодарская область:
— Автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ», участок км 200−254 (от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты).
Таким образом, движение по всему маршруту от столицы до Павлодарской области восстановлено полностью и осуществляется в штатном режиме.
Водители и пассажиры могут уточнить актуальную информацию о состоянии дорог, ограничениях и прогнозе погоды, позвонив в колл-центр 1403. Линия работает круглосуточно.
Службы дорожного надзора напоминают, что в условиях переменчивой осенней погоды на отдельных участках трасс возможны скользкие покрытия, туман и порывистый ветер. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особенно внимательными при движении в тёмное время суток.