Полностью восстановлено движение между Астаной и Павлодаром

Службы дорожного надзора напоминают, что в условиях переменчивой осенней погоды на отдельных участках трасс возможны скользкие покрытия, туман и порывистый ветер. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особенно внимательными при движении в тёмное время суток.