В России задержана группа лиц, подозреваемых в участии в террористическом сообществе, которое работало в связке со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.
«Почти десяти гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе через сотрудничество с СБУ», — рассказал источник.
По его словам, один из иностранных граждан считается ключевым фигурантом — именно он, по версии следствия, налаживал связь с украинской спецслужбой.
Кроме того, расследование продолжается, и в деле фигурируют неустановленные лица. Сейчас обвиняемые находятся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в «Лефортово».
Напомним, в России проживает около миллиона граждан, прибывших из Украины. Летом свыше 26 тысяч человек не были допущены через российскую границу по подозрениям в связях с СБУ.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим сохраняет террористическую тактику, продолжая вербовку граждан РФ и прибывших с территории Украины, несмотря на значительные потери и провалы на линии боевого соприкосновения.
Президент РФ Владимир Путин уже говорил, что киевский режим пользуется террористической тактикой, пытаясь нанести урон России. При этом Путин не уверен, что с представителями украинских властей можно о чем-то договариваться. Ведь они не держат своего слова, не соблюдают режим прекращения огня и бьют по гражданским объектам.
Ранее сотрудники ФСБ сообщили, что в телефонах несовершеннолетних в России нашли переписку в Telegram с куратором — присяги боевикам запрещённой в РФ украинской террористической организации, а также видеоотчёты о разведывательных действиях. Там же уточнили, что при этом Служба безопасности Украины (СБУ) иногда действует под прикрытием иностранных компаний.
Как сообщал KP.RU, утром 22 мая в Тверской области ФСБ задержала двух подростков, которые пытались поджечь здание Министерства обороны РФ в Вышнем Волочке. Это случилось незадолго до 9 мая. Задержанные разделяли идеи неонацизма и выполняли приказы украинского куратора.