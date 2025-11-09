Госдума примет закон об ограничении банковских карт в России

Один россиянин сможет оформить на себя только 20 банковских карт. Если же они все из одного банка, то до пяти. Именно такой закон планируют принять в Госдуме до конца года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.