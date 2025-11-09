Госдума примет закон об ограничении банковских карт в России

Гражданин сможет оформить на себя только пять карт от одного банка, заявил Аксаков.
Один россиянин сможет оформить на себя только 20 банковских карт. Если же они все из одного банка, то до пяти. Именно такой закон планируют принять в Госдуме до конца года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека», — заявил Аксаков. Его слова приводит РИА Новости. Тем временем, в случае, если карты от одного банка, то оформить можно только до пяти.
Ограничения на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека, могут быть направлены на борьбу с ростом мошенничества. По данным экспертов, объем мошеннических операций значительно увеличился за последний год. Кроме того, планируется создание онлайн-сервиса для контроля за выпущенными картами.