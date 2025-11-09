Ричмонд
Ураза-2026 в Татарстане: когда начнется Рамадан, и сколько дней продлится пост

Особое значение для мусульман имеет священный месяц Рамадан, когда верующие соблюдают пост, а также усердствуют в поклонении и совершении благих дел.

Источник: ИА Татар-информ

Когда в Татарстане наступит Рамадан, и сколько дней нужно будет соблюдать уразу в 2026 году — в материале «Татар-информа».

В следующем году месяц Рамадан начнется 19 февраля — это будет первый день поста. Ураза продлится в течение 29 дней, заключительным днем поста станет 19 марта. На следующий день, 20 марта, мусульмане отметят Ураза-байрам, этот день в республике будет праздничным нерабочим.

Во время поста мусульмане воздерживаются от приема пищи и питья воды от рассвета до захода солнца. Кроме того, в священный месяц Рамадан мужчинам желательно посещать мечети для совершения таравих-намаза после ночной (иша) молитвы. Также в месяц Рамадан рекомендуется читать Коран, уделять больше времени поклонению и усердствовать в богоугодных делах: помогать нуждающимся и раздавать милостыню.