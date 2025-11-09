Ураза-2026 в Татарстане: когда начнется Рамадан, и сколько дней продлится пост

Во время поста мусульмане воздерживаются от приема пищи и питья воды от рассвета до захода солнца. Кроме того, в священный месяц Рамадан мужчинам желательно посещать мечети для совершения таравих-намаза после ночной (иша) молитвы. Также в месяц Рамадан рекомендуется читать Коран, уделять больше времени поклонению и усердствовать в богоугодных делах: помогать нуждающимся и раздавать милостыню.