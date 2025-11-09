В Приморье выпустили детскую книгу о подвиге танка «Алёша» для школьников﻿

В Приморье презентовали детскую книгу «Один против восьмерых», посвящённую подвигу экипажа танка «Алёша». Презентация прошла в школе № 6 города Владивостока.
Книга создана в рамках губернаторской издательской программы. Книга рассказывает о героическом отражении атаки врага экипажем танка «Алёша» во время специальной военной операции. Члены экипажа — Илья Гаврилов и Александр Леваков — служили в 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской армии.
Дивизия располагается на территории Приморского края и является крупнейшим соединением сухопутных войск региона. Книга уже доступна в библиотеках края для всех желающих. По словам министра культуры Приморья Елены Бронниковой, губернаторская издательская программа существует более 5 лет и будет продолжена. В октябре с агитбригадой «Позывной Культура» детям и бойцам 5-й армии передали карманные экземпляры книги. Во время встречи участники делились, что чтение сказки напомнило им о доме и детстве.
Автор Яна Коваленко рассказала, что книга была создана для детей простым языком, чтобы донести важные уроки о героизме и патриотизме.
«Мне захотелось рассказать дочери о героях простым языком, и я решила выбрать жанр сказки. Книга родилась буквально за день, вдохновившись, я прочитала её своей дочери первой», — отметила автор.
Яна Коваленко подчеркнула, что каждое слово выверялось и писалось с душой таким образом, чтобы дети получили важные уроки о подвигах, гордости, любви к своей стране и уважении к памяти героев.
Приморье стало первым регионом, который закупил школьные тетради с изображением экипажа танка «Алёша», более 600 тысяч экземпляров распределены по муниципалитетам.
С 2020 года по губернаторской программе в крае издано около 90 книг с тиражом почти 100 тысяч экземпляров, которые доступны в 382 библиотеках.