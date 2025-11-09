В Приморье выпустили детскую книгу о подвиге танка «Алёша» для школьников﻿

Дивизия располагается на территории Приморского края и является крупнейшим соединением сухопутных войск региона. Книга уже доступна в библиотеках края для всех желающих. По словам министра культуры Приморья Елены Бронниковой, ﻿ губернаторская издательская программа существует более 5 лет и будет продолжена. В октябре с агитбригадой «Позывной Культура»﻿ детям и бойцам 5-й армии передали карманные экземпляры книги. Во время встречи участники делились, что чтение сказки напомнило им о доме и детстве.