Во сколько родителям обходятся кружки и секции своих детей?

У школьников завершились осенние каникулы, снова ученики побежали на уроки, кружки и секции. Сегодня допобразование детей стало привычным и практически обязательным. Трудно представить современного мальчишку, который не ходил бы на борьбу или футбол, или девочку, которая не занималась бы гимнастикой или танцами. Какие суммы приходится отдавать кубанским родителям за спортивное и творческое развитие своих чад, выяснял «АиФ-Юг».
Почти 300 тысяч в год.
Марина и Виталий Орловы из Краснодара воспитывают 11-летнего сына. С ранних лет мальчик активно занимается спортом, пробует себя в разных видах.
«Профессионального спортсмена мы не растим, но общая физподготовка у меня стоит на первом месте в плане развития ребенка, — говорит женщина. — С двух лет он занимался на беговелах, потом посещал велотренировки, позже захотел ходить на дзюдо, брейк-данс, плавание, футбол. В среднем все секции по стоимости примерно одинаковые — 3−4 тысячи в месяц, но самым выгодным был футбол. Месячный абонемент стоил 4 тысячи рублей, тренировки проходили 4 раза в неделю. Раз в год меняли комплект формы — 4,5 тысячи рублей. Для сравнения, за борьбу мы отдавали 3,5 тысячи рублей в месяц за три тренировки в неделю, а в брейк-данс за такую же стоимость входили 2 тренировки в неделю. Сейчас сын продолжает заниматься плаванием, это стоит 6,5 тысячи рублей за 8 тренировок, и недавно увлекся скалолазанием. Цена одного занятия 800 рублей, абонемент на месяц (2 тренировки в неделю) стоит 5,2 тысячи рублей, в стоимость входит аренда специальных ботинок, если есть свои, то на 700 рублей дешевле. Помимо этого стараемся развивать и творческие способности сына. Лет в 6 он захотел научиться играть на синтезаторе, и со временем его интерес к музыке усилился, поступил в музыкальную школу. Пришлось приобрести более серьезный инструмент — электропианино, заплатили за него около 80 тысяч рублей. Занятия в музыкальной школе бесплатные, за исключением ежегодного добровольного взноса в пять тысяч рублей. Уроки по фортепиано проходят два раза в неделю, но сын занимается еще раз в неделю у репетитора, платим 1,3 тысячи рублей за час. С третьего класса стали еще брать дополнительные уроки по английскому языку. Преподаватель берет 700 рублей за 45 минут. В итоге, если подсчитать все затраты на кружки, секции и “допы”, у нас выходит 23 тысячи рублей в месяц на одного ребенка, а за год выходит сумма свыше 270 тысяч рублей. Такие деньги равносильны годовому обучению в университете на престижной специальности».
Платформа онлайн-рекрутинга совместно с онлайн-школой провели исследование и выяснили, сколько российские семьи тратят на развитие ребенка в месяц. Около 40% опрошенных заявили, что ежемесячно выделяют от 5 до 15 тысяч рублей на дополнительное образование дочери или сына. Четверть респондентов ответили, что расходуют на такие цели до 30 тысяч рублей. Еще 12% семей сказали, что выделяют свыше этой суммы. В ходе исследования выяснилось также, что большинство родителей (64%) сами полностью покрывают затраты на развитие своих детей. Другие пытаются искать доступные решения: 16% выбирают бесплатные программы или пользуются льготами, 6% сами занимаются с детьми дома, а 5% получают финансовую поддержку от близких родственников.
Дороже всего костюм.
Дочка Евгении Скориковой из Краснодара занимается акробатическим рок-н-ролом. В танцах она несколько лет и уже не раз выезжала на различные соревнования, причем не только по краю, но и в другие регионы страны. Вот такие поездки как раз и самая большая статья расходов в семейном бюджете.
«За свой счет проезд, проживание, питание, дочка еще маленькая, поэтому одну ее не отпускаю, всегда сопровождаю, а значит и затраты увеличиваются в два раза, — рассказывает краснодарка. — Отдаем также взнос за участие в конкурсе или соревнованиях, а также оплачиваем постановку номера и вот на это уходит около 50 тысяч рублей. Сведение в нужном темпе музыкальной композиции, постановка танца, пошив костюма — только он стоит 35 тысяч рублей. Признаюсь, мне даже пришлось поменять работу, потому что зарплаты на предыдущем месте не хватало. Разговаривала с дочкой на тему перехода в другую секцию, но ей очень нравится заниматься этими танцами, даже несмотря на то, что тренировки почти каждый день. Я стараюсь ее поддерживать в ее увлечении, ее горящие глаза и счастливая улыбка — дороже денег».
В семье Ирины и Николая Ненашевых из Темрюка двое детей — 11-летняя Настя учится в школе, а 5-летняя Милана пока ходит в детский сад.
«Настя уже несколько лет занимается танцами, официально это стоит 3500 рублей в месяц. Кажется, что немного, но на самом деле выходит довольно затратно. Несколько раз в год мы тратимся на выездные соревнования: только один костюм стоит примерно 10 тысяч рублей. Скоро летим в Москву — сама поездка обойдется в 50 тысяч рублей, — рассказывает Ирина Ненашева. — Самостоятельно покупаем форму: летнюю, зимнюю, выездную — каждая около 2 тысяч. То же самое касается обуви, рюкзаков, сумок и брендирования. Отдельно нужно сдавать на занятия по акробатике — 300 рублей в неделю. Годовой взнос на нужды ансамбля 2500, плюс на каждый праздник всем четырем тренерам на подарки. Вроде ерунда, а на деле это бесконечная вереница сдачи денег. Кроме того, Настя занимается английским раз в неделю — час стоит 700 рублей».
Милана в детском саду ходит на бесплатные занятия к логопеду, но этого мало. Потому родители платят дополнительные уроки, выходит 1200 рублей за час. Обычно 1−2 раза в неделю.
«Там же, в садике, есть занятия по шахматам и рисованию, но мы записались на конструирование (правда, еще ни разу эти занятия им не провели, ждем). Дополнительные средства уходят на учебные пособия и канцелярию. Милана мечтает вслед за сестрой пойти на танцы, но пока мы не можем себе этого позволить. Попробуем узнать о бесплатных курсах в местном Доме культуры. Ну и нам повезло — отец активно занимается спортом и старается приобщать девчонок», — добавила она.
В школе — бесплатно.
Цены на кружки и секции различаются в зависимости от места проживания. В городах стоимость занятий, как правило, выше, чем в станицах, потому что и аренда помещений, и зарплаты педагогов и тренеров больше. Вместе с тем разница ощутима, если речь идет о совсем небольших населенных пунктах, на Кубани же многие станицы по количеству жителей сравнимы с городами. Например, в станице Каневской живет больше 41 тысячи человек.
«Дочке 13 лет, и мы пока не тратимся на дополнительные занятия. Она бесплатно учится играть на гитаре и занимается вокалом в музыкальной школе. Никаких денег с родителей там не берут, — рассказывает жительница Каневской Марина Калугина. — Большие расходы связаны с поездками. Например, дочка ездила с одноклассниками в Москву, Волгоград. Недавно были на каникулах в Санкт-Петербурге, поездка обошлась нам в 30 тысяч рублей на три дня плюс дали ей еще пять тысяч карманных денег. Не все из класса смогли поехать, для некоторых семей такая сумма неподъемная, но мы с супругом решили, что это хорошая возможность побывать дочке в культурной столице нашей страны. Самостоятельно съездить всей семьей стоило бы намного больше — не меньше ста тысяч рублей без учета билетов на поезд».
До седьмого класса дочка Марины занималась танцами и плаванием. За танцы платили 3 тысячи рублей в месяц, столько же обходилось плавание два раза в неделю. Но потом пришлось оставить обе секции, потому что стало сложнее совмещать с учебой в школе.
«Оставили только музыкальные занятия, потому что ребенок планирует в будущем связать свое будущее с творческой профессией. Еще она посещает театральный кружок в школе. Там дети участвуют не только в постановках, но и выступают в разных районах края. Все это абсолютно бесплатно. Репетиторские услуги нам пока не нужны, хотя в пятом классе брали дополнительные уроки по математике. За часовое занятие платила 600 рублей. Для сравнения, родственники в Краснодаре платят репетитору 500 рублей за дополнительные уроки с пятиклашкой», — добавила жительница станицы.
Марина Калугина рассказала также, что не прибегает к услугам репетитора еще и потому, что девочка осваивает нейросети. Ей это интересно, а мама считает, что владение ИИ — это востребованный навык в современном мире.
Кстати, на этот счет тоже есть исследование. По данным опроса финансового маркетплейса, родители в возрасте от 30 до 40 лет увеличили траты на дополнительные занятия для детей, связанные с нейросетями и программированием.