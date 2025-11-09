Во сколько родителям обходятся кружки и секции своих детей?

«Профессионального спортсмена мы не растим, но общая физподготовка у меня стоит на первом месте в плане развития ребенка, — говорит женщина. — С двух лет он занимался на беговелах, потом посещал велотренировки, позже захотел ходить на дзюдо, брейк-данс, плавание, футбол. В среднем все секции по стоимости примерно одинаковые — 3−4 тысячи в месяц, но самым выгодным был футбол. Месячный абонемент стоил 4 тысячи рублей, тренировки проходили 4 раза в неделю. Раз в год меняли комплект формы — 4,5 тысячи рублей. Для сравнения, за борьбу мы отдавали 3,5 тысячи рублей в месяц за три тренировки в неделю, а в брейк-данс за такую же стоимость входили 2 тренировки в неделю. Сейчас сын продолжает заниматься плаванием, это стоит 6,5 тысячи рублей за 8 тренировок, и недавно увлекся скалолазанием. Цена одного занятия 800 рублей, абонемент на месяц (2 тренировки в неделю) стоит 5,2 тысячи рублей, в стоимость входит аренда специальных ботинок, если есть свои, то на 700 рублей дешевле. Помимо этого стараемся развивать и творческие способности сына. Лет в 6 он захотел научиться играть на синтезаторе, и со временем его интерес к музыке усилился, поступил в музыкальную школу. Пришлось приобрести более серьезный инструмент — электропианино, заплатили за него около 80 тысяч рублей. Занятия в музыкальной школе бесплатные, за исключением ежегодного добровольного взноса в пять тысяч рублей. Уроки по фортепиано проходят два раза в неделю, но сын занимается еще раз в неделю у репетитора, платим 1,3 тысячи рублей за час. С третьего класса стали еще брать дополнительные уроки по английскому языку. Преподаватель берет 700 рублей за 45 минут. В итоге, если подсчитать все затраты на кружки, секции и “допы”, у нас выходит 23 тысячи рублей в месяц на одного ребенка, а за год выходит сумма свыше 270 тысяч рублей. Такие деньги равносильны годовому обучению в университете на престижной специальности».