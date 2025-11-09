Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии прогнощируется сильный ветер и гололед

В Башкирии похолодает до −3 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии озвучен прогноз погоды на ближайшие дни. Так, сегодня, 9 ноября, днем на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный, постепенно переходящий на северо-западный, умеренный, с сильными порывами. Температура днем составит от 0 до +5.

В понедельник, 10 ноября, пройдут небольшие дожди, а в северо-восточных районах — со снегом, местами до умеренных. На отдельных участках автодорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывистый. Температура ночью составит −3…+2 градуса, днём — +1…+6.

На следующий день, 11 ноября, погода сохранится без существенных изменений: небольшие дожди, в северо-восточных районах со снегом, местами до умеренных. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами с порывами. Температура ночью −3…+2 градуса, днём +1…+6.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.