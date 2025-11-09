В Башкирии прогнощируется сильный ветер и гололед

В Башкирии озвучен прогноз погоды на ближайшие дни. Так, сегодня, 9 ноября, днем на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный, постепенно переходящий на северо-западный, умеренный, с сильными порывами. Температура днем составит от 0 до +5.
В понедельник, 10 ноября, пройдут небольшие дожди, а в северо-восточных районах — со снегом, местами до умеренных. На отдельных участках автодорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывистый. Температура ночью составит −3…+2 градуса, днём — +1…+6.
На следующий день, 11 ноября, погода сохранится без существенных изменений: небольшие дожди, в северо-восточных районах со снегом, местами до умеренных. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами с порывами. Температура ночью −3…+2 градуса, днём +1…+6.
