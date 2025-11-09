Директриса в истерике и бутылка с загадочной жидкостью: что произошло в школе в Сурхандарье

Формулировка «по согласию сторон» выглядит довольно странно, ведь, судя по всему, бывшая руководительница не собиралась так просто расставаться со своей должностью. Всё-таки за плечами у неё 15 лет работы, и такая эмоциональная реакция вполне объяснима с человеческой точки зрения.