Директриса в истерике и бутылка с загадочной жидкостью: что произошло в школе в Сурхандарье

На видео, снятом, судя по всему, в разгар школьного дня, предположительно бывшая директор школы в крайне возбужденном состоянии громко скандалила и ругалась с коллегами и представителями администрации.
Словесная перепалка быстро вышла из-под контроля: женщина схватила пластиковую баклажку с какой-то непонятной жидкостью и начала угрожать, что обольёт себя и сожжёт прямо на территории школы. К счастью, окружающие смогли вовремя отнять у неё бутылку и предотвратить трагедию.
Что говорят власти?
В Управлении дошкольного и школьного образования Сурхандарьинской области прокомментировали резонансный инцидент. Чиновники подтвердили подлинность видео и уточнили, что всё произошло в школе № 39 Кумкурганского района. С 2010 года по 16 сентября 2025 года директором этого учебного заведения действительно работала женщина, попавшая в объектив камеры.
Согласно официальным данным, 16 сентября 2025 года трудовой договор с ней был расторгнут по согласию сторон — соответствующий приказ был издан региональным управлением образования.
Формулировка «по согласию сторон» выглядит довольно странно, ведь, судя по всему, бывшая руководительница не собиралась так просто расставаться со своей должностью. Всё-таки за плечами у неё 15 лет работы, и такая эмоциональная реакция вполне объяснима с человеческой точки зрения.
Как развивались события дальше?
После увольнения экс-директор начала чинить препятствия новому руководителю. 13 октября 2025 года, когда в школе происходила официальная передача документов, она активно этому сопротивлялась, что и попало на видео, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
Власти сообщают, что в установленном порядке на должность директора школы № 39 была назначена новая руководительница. На сегодняшний день, по информации управления, учебный процесс в школе идёт в штатном режиме, и никакого форс-мажора больше не происходит.