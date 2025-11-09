Профессиональный инстинкт. Как реанимационная медсестра стала полицейской

В непростой для всего мира период пандемии она, как многие медики, работала в «красной зоне». После дежурства домой не уходила, чтобы не подвергать опасности близких. В больнице был организован специальный изолятор, где врачи могли отдохнуть между сменами. Не зря их называли космонавтами, медики работали с большими перегрузками — физическими и психологическими. В знак признательности и уважения к профессии ректор вуза, в котором получила юридическое образование Ксения, лично пришёл в стационар и вручил ей диплом и значок юриста. С тех пор девушка стала всерьёз задумываться о смене профессии.