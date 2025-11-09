Профессиональный инстинкт. Как реанимационная медсестра стала полицейской

«Дыши, мой хороший, молодец! — шепотом говорила Ксения Гернер, обнимая лежащего на полу в коридоре подростка. — Всё будет хорошо». Девушка гладила ребёнка рукой по голове и радовалась, что чувствует тепло его тела. Ещё несколько минут назад он не подавал признаков жизни.
Случайный взгляд.
Два года назад, в середине сентября, дознаватель отдела полиции № 1 (по обслуживанию Дзержинского района г. Перми) Управления МВД России по г. Перми лейтенант полиции Ксения Гернер заканчивала обычный рабочий день. Время было позднее, около десяти вечера. Уставшая от затянувшихся следственных действий, она мечтала поскорее оказаться дома, снять форму, сбросить туфли и выпить чашечку горячего чая. Однако судьба распорядилась иначе…
Выходя из кабинета, Ксения машинально бросила взгляд на посетителя. Это был мальчик лет пятнадцати. В совершенно пустом коридоре он сидел один на лавочке возле кабинета инспектора по делам несовершеннолетних. По доносящимся из-за двери звукам лейтенант полиции догадалась, что коллеги кого-то опрашивали, скорее всего, маму несовершеннолетнего. Профессиональный инстинкт сработал мгновенно. «Нужно подойти»", — подумала девушка. Приблизившись, сразу поняла, что заставило её сердце ёкнуть.
«Лицо мальчика было слишком бледным, глаза неподвижны, зрачки широкие, губы с синим оттенком. Он был без сознания. Я понимала — каждая секунда на счету», — вспоминает то мгновение сотрудница полиции.
Офицер пыталась нащупать пульс на запястье, на сонной артерии. Безрезультатно. Ребёнок не дышал. Кто-то появился за спиной, Ксения крикнула через плечо: «Скорее вызывай скорую». Девушка осторожно раздвинула сомкнутые челюсти пострадавшего, убедилась, что дыхательные пути свободны, и решительно приступила к реанимации.
«Я провела непрямой массаж сердца, ребёнок вздохнул и открыл глаза. Он в растерянности начал хаотично двигаться, хвататься за одежду. Я говорила с ним и успокаивала. Коллеги помогли перенести подростка в кабинет. Через считаные минуты приехали врачи. Осмотрели пациента, а меня похвалили за грамотные действия. На скорой мальчика и увезли в больницу», — говорит она.
На следующий день мама пострадавшего приходила в отдел, чтобы поблагодарить сотрудницу полиции, спасшую жизнь её сыну, но Ксению не застала. Дознаватель уехала в командировку допрашивать фигуранта очередного уголовного дела.
Диплом в больницу.
До службы в органах внутренних дел Ксения Гернер 15 лет работала в реанимации. После окончания медицинского колледжа девушка стала медсестрой-анестезистом в детском отделении реанимации.
«Это крайне ответственная и эмоционально насыщенная работа, требующая высокого уровня психологической устойчивости. Очень тяжело сохранять самообладание, когда на твоих глазах уходит из жизни ребёнок. В детской реанимации я отработала не больше года и перешла во взрослую», — рассказывает Ксения.
В непростой для всего мира период пандемии она, как многие медики, работала в «красной зоне». После дежурства домой не уходила, чтобы не подвергать опасности близких. В больнице был организован специальный изолятор, где врачи могли отдохнуть между сменами. Не зря их называли космонавтами, медики работали с большими перегрузками — физическими и психологическими. В знак признательности и уважения к профессии ректор вуза, в котором получила юридическое образование Ксения, лично пришёл в стационар и вручил ей диплом и значок юриста. С тех пор девушка стала всерьёз задумываться о смене профессии.
15 мая 2022 года был её последний рабочий день в больнице, а 16 мая Ксения вышла на новую работу — в отдел дознания полиции. Только такой трудоголик и человек, готовый в любую минуту прийти на помощь, мог одну невероятно благородную, но сложную работу сменить на другую, такую же ответственную и требующую полной самоотдачи Молва очень быстро разнесла, что в коллективе появился внештатный врач. В рабочем столе у сотрудницы полиции всегда есть набор медикаментов.
43 кг счастья.
Несмотря на то, что сама Ксения с медициной завязала, её дело продолжила дочь. 17-летняя Анна учится в медицинском колледже на фельдшера.
«Она у меня совсем взрослая и самостоятельная. Часто приходит ко мне на работу часов в десять вечера, выключает компьютер, забирает из рук ручку и говорит: “Мама, пойдём домой”. Если бы не она, я и ночь напролёт могла бы над своими уголовными делами сидеть», — признаётся героиня.
В свободное от службы время Ксения с удовольствием снова начала бы заниматься боксом, как делала это раньше. Но сейчас в её плотном графике на хобби совсем не остаётся времени. Редкие свободные минуты она посвящает близким и любимому питомцу — огромному белому счастью, 43-килограммовому самоеду по кличке Альбус. Вечерами они подолгу гуляют в парке и наслаждаются единением с природой и тишиной.