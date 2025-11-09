В Крыму нашли два незаконных карьера на сельхозземлях

«В этом году мы выявили два карьера по выработке щебня, песка и добыче других ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения в Первомайском и Красногвардейском районах. Выставили претензию к части ущерба, понесенному почвам, сумма ущерба составила более 400 миллионов рублей», — сообщил он.
По словам Арзиева, в адрес этих предприятий была направлена досудебная претензия. По одному из случаев ведомство направило дело на рассмотрение в суд, чтобы взыскать ущерб в судебном порядке. По второму случаю срок добровольной компенсации еще не прошел. Если ущерб не будет добровольно выплачен, ведомство также обратится в суд с целью принудительно взыскания средств.
Ранее сообщалось, что Бахчисарайский цементный завод планирует получить лицензию на разработку еще одного карьера в границах Ароматненского сельского поселения.