В Крыму нашли два незаконных карьера на сельхозземлях

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Два незаконных карьера по добыче щебня и других ископаемых на территории сельхозземель выявили в Первомайском и Красногвардейском районах Крыма. Сумма ущерба поставила более 400 миллионов рублей. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году мы выявили два карьера по выработке щебня, песка и добыче других ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения в Первомайском и Красногвардейском районах. Выставили претензию к части ущерба, понесенному почвам, сумма ущерба составила более 400 миллионов рублей», — сообщил он.

По словам Арзиева, в адрес этих предприятий была направлена досудебная претензия. По одному из случаев ведомство направило дело на рассмотрение в суд, чтобы взыскать ущерб в судебном порядке. По второму случаю срок добровольной компенсации еще не прошел. Если ущерб не будет добровольно выплачен, ведомство также обратится в суд с целью принудительно взыскания средств.

Ранее сообщалось, что Бахчисарайский цементный завод планирует получить лицензию на разработку еще одного карьера в границах Ароматненского сельского поселения.