В Крыму нашли два незаконных карьера на сельхозземлях

По словам Арзиева, в адрес этих предприятий была направлена досудебная претензия. По одному из случаев ведомство направило дело на рассмотрение в суд, чтобы взыскать ущерб в судебном порядке. По второму случаю срок добровольной компенсации еще не прошел. Если ущерб не будет добровольно выплачен, ведомство также обратится в суд с целью принудительно взыскания средств.