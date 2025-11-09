Челябинские туристы стали выбирать зимние туры с фотосессиями

Челябинские путешественники даже зимой спешат за впечатлениями на природу, чтобы сделать великолепные селфи и хорошо отдохнуть. Участники турбизнеса рассказали URA.RU про новый тренд: многим важно не только сходить в поход, но и принести из него серию фотоснимков, чтобы поделиться впечатлениями друзьями в соцсетях. Туриндустрия с приходом холодов не только не замерла, но и приготовила любителям активного отдыха много увлекательных маршрутов.