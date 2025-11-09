Куда улететь из ХМАО зимой

Таким образом, зимой из ХМАО можно улететь практически куда угодно: от Березово до Сочи, от Белоярского до Ташкента. География полетов охватывает всю страну, а три главных аэропорта — Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск — связывают Югру с другими регионами России и всем миром.