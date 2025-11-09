Ричмонд
Волгоградцам назвали стоимость инвентаря для тихой охоты

По данным специалистов «Авито», продажи товаров для грибников в сентябре-октябре заметно увеличились как по сравнению с прошлым годом, так и относительно летнего периода.

Источник: РИА "Новости"

Лидером продаж в категории товаров для тихой охоты стали корзины для грибников. Их реализация увеличилась на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также на 24% относительно предыдущего месяца. Средняя стоимость корзины составила 684 рубля.

Отмечается, что волгоградцы активно покупали как новые, так и бывшие в употреблении товары. Продажи новых корзин выросли на 45% (средняя цена — 856 рублей), тогда как спрос на б/у корзины увеличился сразу в два раза при средней стоимости 396 рублей.

На втором месте по популярности оказалась походная посуда. В сегменте товаров с историей (б/у) продажи посуды выросли на 9,5% в сравнении с прошлым месяцем, при этом средняя цена покупки составила 1047 рублей.

Кроме того, среди востребованных товаров для сбора грибов эксперты отметили компасы.