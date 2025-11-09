Столтенберг признался, что боялся распада НАТО из-за угрозы Трампа

Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что он опасался распада НАТО из-за угроз президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «вывести» США из альянса.
«На саммите НАТО в 2018 году, где президент Трамп сказал, что рассматривает выход из альянса, я был обеспокоен, что стану генеральным секретарём, при котором НАТО настанет конец», — сказал он в разговоре с британским издание The Times.
Напомним, бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон написал в своей книге, что Трамп планировал пригрозить лидерам альянса на саммите в 2018 году выходом американской стороны, если они не будут платить взносы.
Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель была разочарована бывшим генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, которого она просила не угождать во всём Соединённым Штатам.