Shot: Автобус с туристами опрокинулся в Таиланде, пострадали 38 человек

В провинции Лампанг на севере Таиланда перевернулся автобус с туристами, пострадали 38 человек. Об этом сообщает Shot, уточнив, что среди пассажиров могли быть россияне.
Авария произошла на спуске с перевала Кхун Тан, где водитель потерял управление на скользкой дороге. Туристический автобус на большой скорости завалился на бок и перекрыл движение по трассе.
По данным спасателей, большинство пассажиров получили легкие ушибы, однако несколько человек оказались зажаты внутри салона и получили серьезные травмы.
Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу, двое находятся в критическом состоянии. Сейчас службы уточняют, есть ли среди раненых граждане России, передает Telegram-канал.
До этого в турецком городе Серик произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 33 туриста из России. Транспорт начало заносить при проезде по мосту. Чтобы не сорваться вниз, водитель направил транспорт в ограждение, разделяющее встречные полосы. В результате происшествия автобус получил повреждения.
Также автобус с туристами из России попал в аварию в окрестностях города Хагуэй-Гранде (провинция Матансас) на Кубе. Медики госпитализировали одного человека.