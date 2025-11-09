Shot: Автобус с туристами опрокинулся в Таиланде, пострадали 38 человек

До этого в турецком городе Серик произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 33 туриста из России. Транспорт начало заносить при проезде по мосту. Чтобы не сорваться вниз, водитель направил транспорт в ограждение, разделяющее встречные полосы. В результате происшествия автобус получил повреждения.