После ДТП на трассе в Новосибирской области восстановили движение

Ранее в главке сообщали, что в воскресенье в 04.30 (00.30 мск) водитель автомобиля ВАЗ-21099 во время движения по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в сторону Кемерово выехал на полосу для встречного движения в месте, где это запрещено, и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении. Погибли все шесть человек, находившиеся в легковушке. На трассе было организовано реверсивное движение.