В аэропорту Геленджика отменили план «Ковёр»

Ранее взрывы прогремели над Воронежем. По словам местных жителей, около 4:30 они проснулись от громких взрывов. Всего было слышно минимум 5−6 громких хлопков на окраине Воронежа, сопровождавшихся яркими вспышками в небе. Вслед за этим в городе начались перебои с электричеством: свет то «моргал», то полностью пропадал. На данный момент официальной информации о последствиях атаки нет.