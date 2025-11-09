Ричмонд
В аэропорту Геленджика отменили план «Ковёр»

Росавиация объявила о снятии ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропорту Геленджика. Воздушная гавань готова к обслуживанию рейсов с 08:30 мск.

Источник: Life.ru

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Ранее взрывы прогремели над Воронежем. По словам местных жителей, около 4:30 они проснулись от громких взрывов. Всего было слышно минимум 5−6 громких хлопков на окраине Воронежа, сопровождавшихся яркими вспышками в небе. Вслед за этим в городе начались перебои с электричеством: свет то «моргал», то полностью пропадал. На данный момент официальной информации о последствиях атаки нет.

