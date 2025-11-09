Ученые получили первый сигнал от «инопланетного корабля»

Объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля и считается кометой из другой звездной системы. Его кома (облако газа и пыли вокруг ядра) имеет диаметр около 24 километров, а примерный возраст оценивается более чем в семь с половиной миллиардов лет, что делает его, возможно, самой старой из когда-либо наблюдавшихся комет. В сентябре ученый из Гарвардского университета Ави Леб отмечал «аномальную эволюцию» объекта, включая изменение цвета.