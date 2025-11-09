Ученые получили первый сигнал от «инопланетного корабля»

Ученым впервые удалось зафиксировать радиосигнал от межзвездного объекта 3I/ATLAS, который движется в направлении Земли. Сигнал был принят 24 октября радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке. Об этом сообщает портал The Astronomer’s Telegram.
Обнаруженное «поглощение ОН» в линиях 1665 МГц и 1667 МГц вызвало особый интерес у исследователей. Это первый зафиксированный радиосигнал от данного объекта, в то время как предыдущие попытки обнаружить его в тех же линиях поглощения в сентябре 2025 года не увенчались успехом.
Объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля и считается кометой из другой звездной системы. Его кома (облако газа и пыли вокруг ядра) имеет диаметр около 24 километров, а примерный возраст оценивается более чем в семь с половиной миллиардов лет, что делает его, возможно, самой старой из когда-либо наблюдавшихся комет. В сентябре ученый из Гарвардского университета Ави Леб отмечал «аномальную эволюцию» объекта, включая изменение цвета.
Зафиксированный радиосигнал вызвал дискуссии среди ученых, при этом некоторые не исключают искусственное происхождение объекта, сравнивая его с предыдущими межзвездными телами Оумуамуа и Борисова, которые также вызывали споры из-за своих необычных характеристик. Ожидается, что 16 марта следующего года космический аппарат «Юнона» попытается зафиксировать радиосигнал от 3I/ATLAS на низких частотах, когда объект будет проходить мимо Юпитера, говорится в сообщении.
8 ноября астрофизик Леб рассказал, что межзвездный объект, получивший обозначение 3I/ATLAS, продемонстрировал необычную активность при сближении с Солнцем. По словам ученого, на полученных снимках виден огромный светящийся ореол, простирающийся на полмиллиона километров с как минимум семью отчетливыми струями.