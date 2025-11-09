Кошман: у каждого своя Страна чудес, главное — верить в нее

Попытки экранизировать известные истории всегда представляют собой сложную творческую задачу для режиссера. Зрители неизбежно разделятся на два противоположных лагеря: одни будут впечатлены, другие сочтут фильм слишком ориентированным на молодежь, которая сейчас любит посидеть в торгово-развлекательных центрах. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что картина получилась яркой и атмосферной, но в ней, к сожалению, нет ни одного запоминающегося музыкального номера. Внимания заслуживает актерская игра, особенно Паулины Андреевой, представшая в образах директора школы Алисы и Герцогини.