Кошман: у каждого своя Страна чудес, главное — верить в нее

Эксклюзивный показ музыкального приключения «Алиса в стране чудес» (6+) состоялся в Нижнем Новгороде в пятницу, 7 ноября. Новый фильм, вышедший в прокат 23 октября, представил исполнитель роли Попугая Артем Кошман.
«Алиса в стране чудес» — экранизация одноименного произведения Льюиса Кэрролла. Фильм-сказку снял Юрий Хмельницкий, известный по картине «Лед 3» (проект для режиссера стал дебютной полнометражной работой; 6+).
В центре сюжета — пятнадцатилетняя Алиса, которая случайно попадает в Страну чудес, где не существует времени. Там девочка встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто из них ее не узнает. Чтобы вернуться домой, ей предстоит пройти долгий путь…
В ходе беседы с журналистами актер Артем Кошман рассказал, что уникальность новой экранизации знакомой всем с детства сказки заключается в свежем режиссерском взгляде и блестящем актерском исполнении.
«Вся съемочная группа попыталась заглянуть в мир Юрия Хмельницкого и понять, как видит он эту Страну чудес. Считаю, что все достойно справились с задачей. Каждый привнес в своего героя частичку души. Я получил бесценный опыт, работая на площадке с уже состоявшимися в профессии актерами, которые в какой-то момент тоже вернулись в юность, и их профессионализм скрылся за детской наивностью», — заметил он.
Говоря о своем персонаже, Кошман подчеркнул, что он схож с Попугаем в его азарте.
«Мне нравится в этой истории рок-н-ролл, некое хулиганство. Мое сходство с Попугаем выражается в свободе действий и мыслей. Еще я понял, что обожаю драться. Мне запомнились съемки сценой поединка Додо с Попугаем на мечах. Это навеяло некоторые воспоминания из детства», — сказал он.
Музыкальной основой картины стали песни из одноименного аудиоспектакля (6+) на стихи Владимира Высоцкого, выпущенного на пластинке фирмой «Мелодия» в 1970-х годах. Авторы современной экранизации не стали переписывать тексты, но на смену композициям Евгения Геворгяна пришли аранжировки Владислава Саратовкина.
По словам Артема Кошмана, он долго готовился к записи композиции, но благодаря дисциплине и творческому изобилию гениев, которые присутствовали рядом с ним, ему удалось с этим справиться.
«Я люблю песни Владимира Высоцкого. У меня хранится дома аудиоспектакль “Алиса в стране чудес” на пластинке, она очень ценная для меня, досталась от бабушки с дедушкой. Книгу я прочитал позже, уже в осознанном возрасте, в ней очень много вкусных мелочей, которые зачастую в экранизациях опускаются. Также до съемок я был знаком с американской экранизацией произведения», — рассказал он.
Перед просмотром фильма актер встретился со зрителями и поделился с ними о впечатлениях от съемок в картине, о своем творческом пути и планах на будущее, а также сделал совместную фотографию с поклонниками.
«У каждого своя Страна чудес, главное — верить в нее, и ты обязательно там окажешься. Мне кажется, наш фильм-сказка учит не бояться ошибаться. А еще эта лента полна любви. Продолжайте верить в чудеса и мечтать по крупному! Когда вы счастливы, пойте!» — пожелал всем присутствующим актер Артем Кошман.
Попытки экранизировать известные истории всегда представляют собой сложную творческую задачу для режиссера. Зрители неизбежно разделятся на два противоположных лагеря: одни будут впечатлены, другие сочтут фильм слишком ориентированным на молодежь, которая сейчас любит посидеть в торгово-развлекательных центрах. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что картина получилась яркой и атмосферной, но в ней, к сожалению, нет ни одного запоминающегося музыкального номера. Внимания заслуживает актерская игра, особенно Паулины Андреевой, представшая в образах директора школы Алисы и Герцогини.
