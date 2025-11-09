Названы самые опасные объявления в интернете: семь тем, о которых пишут мошенники

Интернет-мошенники, публикуя фейковые объявления в интернете, чаще всего предлагают финансовую помощь, услуги ЖКХ и работу. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ. Самые популярные схемы аферистов ведомство перечислило по запросу ТАСС.
Как отметили в МВД, в поддельных объявлениях, публикуемых мошенниками, популярной темой являются различные финансовые услуги. В том числе быстрые займы, выгодные инвестиции и даже возврат долгов. Нередко людям предлагают «помощь» в получении кредита, списании задолженностей. Причем все обещают сделать якобы в кратчайшие сроки.
Нередко аферисты используют тему работы и подработки. Так, мошенники часто предлагают легкий заработок тем, у кого совершенно нет опыта. Причем подчеркивая, что деньги можно получить за считанные часы. Однако сначала требуют оплатить регистрацию или «обучение». В то же время, не менее популярной является тема услуг ЖКХ.
«Это поддельные объявления о проверке счетчиков, сантехнических или электромонтажных работах, где мастера берут деньги и исчезают», — подчеркнули в МВД.
Еще одна популярная в мошеннических объявлениях тема — жилье. Аферисты предлагают арендовать или даже купить квартиры по заниженной цене. Аналогичная ситуация с другими товарами. Причем начиная от бытовой техники и заканчивая автомобилями. Их мошенники также выставляют за сущие копейки, пытаясь обмануть покупателей.
Иногда в интернете также встречаются фейковые объявления о социальных услугах. Например, мошенники предлагают пенсионерам получить льготы или компенсации, оформить субсидии. Хотя на деле подобное также является обманом. Между тем, аферисты нередко распространяют листовки с QR-кодами. Его предлагают отсканировать якобы для добавления в чат дома, но на деле человек только потеряет деньги.
Впрочем, подобным все не ограничивается. Недавно в МВД рассказали, что мошенники стали использовать схему с якобы негативной налоговой истории. Они звонят жертвам и пугают их последствиями, после чего предлагают «записаться в приемную». Однако для «записи» нужен код из СМС.