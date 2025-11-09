Ричмонд
Маск предложил пользователям выбрать кодовое имя версии ИИ-генератора видео

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск объявил голосование за кодовое имя версии 1.0 генератора видео на основе искусственного интеллекта Grok Imagine. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X*.

На выбор пользователям предложены три варианта: Colossal Coconut («Колоссальный кокос»), Giga Grape («Гигавиноград») и Giant Orange («Гигантский апельсин»). Голосование продлится 24 часа.

По данным Маска, в первый час участия в опросе приняли более 21 тысячи пользователей X. Лидирует вариант Colossal Coconut, набравший 44,6% голосов. На втором месте — Giga Grape с 36,1%, а Giant Orange получил 19,3% голосов.

Grok Imagine — инструмент для создания изображений и видео с применением технологий искусственного интеллекта, разработанный компанией xAI. В России ИИ-модель Grok и другие продукты xAI недоступны.

Ранее Маск добавил в нейросеть Grok образ аниме-девушки с режимом 18+.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

