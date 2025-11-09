«Сибирь» проиграла девятый матч подряд, всухую уступив ЦСКА

«Как и любой спортсмен, мы сюда ехали не просто отыграть матч, а с настроем дать бой. Местами это получилось, а местами — не совсем. Почему? Счет на табло. В первой шайбе у соперника было больше везения, рикошет. В концовке удаление, пропустили четыре на пять. Сегодня мы заработали три удаления в чужой зоне, что не должно происходить. Второй период — две грубейшие ошибки, которые стоили результата нашей команде. Были хорошие моменты, когда правильно играли, но потом начинали заигрываться, а такого уровня команда обязательно начинает наказывать, что и произошло. В третьем периоде здорово с нашей стороны сыграл молодой вратарь, а мы не смогли реализовать моменты», — приводит комментарий главного тренера «Сибири» Вячеслава Буцаева пресс-служба новосибирского клуба.