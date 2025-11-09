Россиянам рассказали, как бороться с блокировками MAX за границей

Мессенджер MAX активно развивается как цифровая платформа: ранее была реализована интеграция с сервисом «Госключ», позволяющая пользователям подписывать документы с помощью электронной подписи, а также запущена «Платформа для партнеров», которая дает бизнесу возможность интегрировать свои сервисы в приложение. На начало октября 2025 года число зарегистрированных пользователей MAX превысило 40 миллионов человек.