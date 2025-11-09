Омич получит 11 миллионов рублей, если победит в поединке с китайским чемпионом

Боец STORM Shlemenko Fight Team Александр Зырянов стал участником престижного Гран-при лиги JCK и сегодня на турнире JCK Fight Night 110 одержал победу в полуфинале, завершив поединок на второй минуте первого раунда с помощью удушающего приёма против китайского спортсмена Сиджиаху.
В финале его ждёт встреча с действующим чемпионом полусреднего веса лиги JCK Курбанджиангом Тулусибаком. Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, этот бой пройдёт в декабре в формате пяти раундов. Главный приз — 1 миллион юаней, при нынешнем курсе это 11,3 миллиона рублей.
Александр Зырянов является мастером спорта по смешанным единоборствам (ММА). В профессиональной карьере он одержал 6 побед подряд, включая одну в лиге Шлеменко SFC, и пока не знает поражений.
Он дебютировал в лиге JCK в 2024 году и провёл там пять боёв, включая два в рамках Гран-при, все из которых завершились досрочно.