Реально ли наказать за школьный буллинг?

— Я сама жертва школьного буллинга. Травили за то, что слишком худенькая, что из малообеспеченной семьи, что люблю читать книжки, а не по улицам с одноклассниками шататься. Ситуация была настолько острой, что несколько лет я каждую перемену выбегала из класса и ходила по коридору или пряталась. Этот буллинг прекратился в связи с определёнными личными обстоятельствами, но лет до 25 я по-прежнему вздрагивала от смеха подростков за спиной.