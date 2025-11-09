Реально ли наказать за школьный буллинг?

Тычки, пинки, испорченные вещи — ученики одной из поселковых школ в Нижегородской области не один год издевались над одноклассницей «по старинке». А недавно перешли к «высоким технологиям» буллинга: создали анонимный Telegram-канал на сотни подписчиков и выкладывают там фото девочки и её близких с оскорбительными комментариями. «Я не знаю, почему меня так ненавидят», — вздыхает девочка, чуть не плача.
Дети во все времена выбирали в коллективах тех, кого начинали обижать. Но в последние годы, кажется, наши школы накрыла просто эпидемия буллинга. Последствия для всех могут быть самыми тяжёлыми — дети теряют здоровье, возбуждаются уголовные дела. Реально ли добиться, чтобы кто-то ответил за детские слёзы — родители обидчиков, педагоги, закрывшие на всё глаза? Разбирался nn.aif.ru.
«Ничего страшного»?
Мама девочки из Нижегородской области искала поддержки у педагогов и директора школы. Те не видели в происходящем ничего страшного — мол, с обидчиками, которые общеизвестны, уже поговорили, те обещали исправиться. Хватило их на три дня — потом в Telegram-канале появились новые оскорбительные посты.
Когда о буллинге узнала вся область, следственные органы СК России по Нижегородской области профилактическими беседами ограничиваться не стали — возбудили уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса РФ «Истязание». Они сочли, что девочка и её близкие испытывают моральные страдания. Нижегородцы ждут, что будет дальше.
Два года потребовалось Наталье из Рыбинска Ярославской области, чтобы после избиения её 13-летней дочери добиться справедливости. Девочка возвращалась домой от репетитора, её подкараулила компания сверстников — четверо, девочки и мальчики. Оскорбили и начали пинать по спине и ногам, снимая всё на видео. Школьники точно знали, что у их жертвы была когда-то серьёзная травма ноги, и намеренно били по больному.
У ребёнка был ушиб поясничного отдела позвоночника и левой голени. Полиция сначала отказала родителям пострадавшей в возбуждении административного дела, потому что обидчики не достигли возраста ответственности даже для административного взыскания.
Тогда родители обратились в суд, чтобы взыскать моральный ущерб, оценив его в 500 тыс. руб. Представители обидчиков возражали… Суд заметно снизил сумму ущерба — решил взыскать в пользу пострадавшей девочки 140 тыс. руб. Возможно, хотя бы это заставит родителей агрессоров уделять больше внимания воспитанию детей, не создавая новые случаи?
Обидчики взялись за пистолеты.
В Костроме разбираются в конфликте школьников в микрорайоне «Венеция». В октябре по Сети быстро разлетелось видео: подросток в компании друзей, угрожая школьнику помладше предметом, похожим на пистолет, ставит его на колени и заставляет извиняться.
Мама жертвы, как уточнили в управлении МВД по Костромской области, написала заявление в полицию, идёт проверка. Сыр-бор будто бы вышел из-за негативных комментариев в адрес каких-то девочек, парни решили вступиться и устроили самосуд. А полиция увидела в их действиях признаки хулиганства.
После публикации ролика проверку начали также прокуратура и Следственный комитет.
Возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», но прокуратура постановление о возбуждении дела отменила, поскольку участники конфликта не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Как уточнили в прокуратуре, после получения этого постановления материалы рассматривает комиссия, после чего будут готовиться исковые заявления о помещении фигурантов в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Костромской области.
В одной из школ Рязани буллинг чуть не привёл к трагедии. Один из одноклассников начал грубо шутить над 14-летним новеньким, а потом и вовсе принёс в школу пневматический пистолет, который стрелял пластмассовыми шариками, и в течение дня несколько раз со смехом пытался попасть в новичка.
Один из шариков угодил новичку в голову. Тот закричал от боли. Мальчика экстренно госпитализировали. К счастью, травма оказалась лишь ушибом мягких тканей.
По словам обидчика, всё вышло случайно — якобы он просто хотел проверить, заряжен ли пистолет. Полиция тоже провела проверку, побеседовали с родителями обидчика. На том всё закончилось.
Тем не менее, в России уже созданы и другие прецеденты. Так, в Хабаровском крае суд обязал образовательное учреждение заплатить 270 тыс. руб. семье школьницы, которую три года систематически травили сверстники. Ранее в регионе уже фиксировался аналогичный случай, когда мать восьмиклассницы взыскала с сельской школы полмиллиона рублей. Такие решения должны заставить школьные администрации предотвращать буллинг, а не закрывать на него глаза.
Взрослый как модератор.
Директор частной гимназии им. М. В. Ломоносова Галина Клочкова (Нижний Новгород):
— На мой взгляд, буллинг в школе возникает потому, что у детей нет возможности социального взаимодействия во время обучения. Проще говоря — нет групповой работы по поводу самого урока или внеклассной деятельности. Она в стандартах предусмотрена, но организовать её учителю сложно, не все хотят это делать.
Однако, как только педагог эту работу в классе наладит, он сразу поймёт, кто из этого процесса выпадает. А дальше сможет выровнять ситуацию за счёт работы в группе или перемешивания групп. Взрослый здесь выступает модератором.
Дети сами по себе — не носители абсолютного добра или зла. Они образовываются только через деятельность. Это ещё Макаренко писал.
Случаев буллинга действительно всё больше — ситуацию усугубляет наличие гаджетов, поэтому дети любое объединение в реальности, пусть даже по плохому поводу травли одноклассника, воспринимают как событие.
Между тем в государственной школе у нас вообще нет понятия цифровой грамотности и взаимодействия учеников в Сети. Почему бы это не сделать частью программы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»?
«Дети переживать такое не должны».
Многодетная мать, общественный деятель Татьяна Фалина (Нижний Новгород):
— Я сама жертва школьного буллинга. Травили за то, что слишком худенькая, что из малообеспеченной семьи, что люблю читать книжки, а не по улицам с одноклассниками шататься. Ситуация была настолько острой, что несколько лет я каждую перемену выбегала из класса и ходила по коридору или пряталась. Этот буллинг прекратился в связи с определёнными личными обстоятельствами, но лет до 25 я по-прежнему вздрагивала от смеха подростков за спиной.
Своих детей я всегда старалась выводить из ситуации с буллингом сразу же, как только получала первые звоночки. Это может быть нежелание ребёнка идти в школу, испорченные вещи после посещения уроков, неприглашение на внешкольные мероприятия, какие-то комментарии в родительских чатах.
Любой буллинг в детстве и подростковом возрасте — это огромная психологическая травма. Сейчас я думаю: не переживи я такого в своё время, многие решения в своей взрослой жизни я принимала бы по-другому, без внутреннего страха. Наши дети переживать такое не должны. Это не тот жизненный опыт.
Вскрывать, как нарыв.
Психолог Дарья Ветрова (Нижний Новгород):
— Мы всё чаще имеем дело с кибербуллингом. Он отличается большей безнаказанностью и жестокостью. Если в реальной жизни жертве можно посмотреть в глаза и почувствовать к ней жалость, то в Сети объект травли как будто обезличен. Про него можно выдумывать различные гадости, не получая отпора.
Более того, к кибербуллингу может присоединяться огромное количество ребят, которые даже не знают, кого они, собственно, травят, главное — вместе. Для подростков социальное взаимодействие — базовая потребность. И часто неважно, буллят ли они кого-то, веселятся ли вместе.
На мой взгляд, хорошая альтернатива буллингу — школьные тренинги по нормальной здоровой коммуникации между подростками.
Ещё один важный момент, как правило, сигнал к буллингу, особенно маленьким детям, всегда даёт значимый для них взрослый: родитель, педагог, ещё кто-то. И речь не только о пренебрежительном отношении к объекту травли. Буллинг может запустить, например, чрезмерная похвала: «Вот Витя как хорошо учиться. Берите с него пример!».
Буллинг в любом случае должен предаваться огласке и вскрываться, как нарыв. Взрослые в любом случае должны вмешиваться, это не та история, с которой детей надо оставлять один на один. Причём вмешиваться надо на всех уровнях: родители, учителя, школьное руководство, вплоть до министерства. Все способы хороши, чтобы уберечь ребёнка от психологической травмы.