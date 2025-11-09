Комсомольский машинист, ставший инвалидом, добился выплаты 1,2 млн рублей

В Комсомольске-на-Амуре работнику локомотивного депо, пострадавшему на производстве, выплатили более 1 млн рублей после прокурорского представления. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Машинист тепловоза из эксплуатационного депо Новый Ургал обратился за помощью после того, как не получил компенсацию за травму, полученную на работе. В ноябре 2022 года он получил перелом бедра во время исполнения служебных обязанностей, после чего ему установили инвалидность II группы.
Проверка показала, что руководство депо не уведомило страховую компанию и не выплатило предусмотренную коллективным договором единовременную компенсацию. Прокурор внёс представление в адрес руководителя предприятия.
По итогам рассмотрения обращения железнодорожнику перечислили более 1 млн рублей и назначили ежемесячную страховую выплату в 100 тысяч рублей. Ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности.