В Анапе, а также на курортах Кубани 9 ноября сохранится мягкая погода с температурой до +22°С

На восточном побережье Азовского моря: в Ейске сегодня — малооблачно и без осадков Температура воздуха ночью — 7 тепла, к полудню — до +13°С. Ветер будет южных направлений 1−4 м/с. В Приморско-Ахтарске — аналогичная погода, при этом в утренние часы обещают туман. Термометры покажут ночью 6 тепла, днём — до +14°С. Ветер западных направлений 1−4 м/с. В Темрюке — малооблачно, осадков синоптики не обещают. Ночью на термометрах — 6 тепла, днём — до +15°С. Ветер западных направлений 1−4 м/с.