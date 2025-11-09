В Анапе, а также на курортах Кубани 9 ноября сохранится мягкая погода с температурой до +22°С

Анапа
По данным синоптиков Гисметео, 9 ноября, в воскресенье, в Анапе прогнозируется малооблачная погода, без дождя. Термометры покажут ночью 12 тепла, в дневное время — +16°C при западном ветре 2−4 м/с. Черноморское побережье На Черноморском побережье сохранится переменная облачность, осадков не предвидится. В ночные часы на термометрах — от 9 до 14 тепла, днем — до +17…+22°С при восточном ветре, 4−9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с.
Восточное побережье Азовского моря
На восточном побережье Азовского моря: в Ейске сегодня — малооблачно и без осадков Температура воздуха ночью — 7 тепла, к полудню — до +13°С. Ветер будет южных направлений 1−4 м/с. В Приморско-Ахтарске — аналогичная погода, при этом в утренние часы обещают туман. Термометры покажут ночью 6 тепла, днём — до +14°С. Ветер западных направлений 1−4 м/с. В Темрюке — малооблачно, осадков синоптики не обещают. Ночью на термометрах — 6 тепла, днём — до +15°С. Ветер западных направлений 1−4 м/с.