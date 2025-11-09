Ричмонд
«Животное проявляет агрессию»: жители севера Казахстана массово жалуются на нападения лис

Прокуратура Костанайской области обратилась к местным жителям из-за случаев нападения лис. Людей попросили воздержаться от контакта с животными, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

22 октября 2025 года на промышленной территории предприятия ТОО «Эталон» во время рабочей смены сотрудница службы безопасности обнаружила дикое животное. Проявив любопытство и осуществляя видеосъёмку на личный мобильный телефон, работница пренебрегла требованиями личной безопасности и попыталась установить контакт с животным. В ходе попытки взаимодействия дикое животное проявило агрессию.

В результате происшествия пострадавшая обратилась в приёмное отделение Житикаринской районной больницы для профилактического осмотра. Медицинскими специалистами проведено обследование и оказана вся необходимая помощь, включая вакцинацию. Госпитализация не потребовалась, состояние пострадавшей стабильное.

Видеозапись инцидента, сделанная на личное устройство, впоследствии была передана третьему лицу без разрешения и согласия на распространение. 5 ноября 2025 года данное видео начало активно распространяться в мессенджерах и социальных сетях.

В связи с этим 6 ноября 2025 года местным исполнительным органом Житикаринского района было проведено официальное информирование населения на государственном и русском языках через площадки местных средств массовой информации.

На данный момент в районе сформирована и осуществляет деятельность рабочая группа, в состав которой входят представители местного исполнительного органа, прокуратуры, отдела полиции, ветеринарной станции, ветеринарной инспекции и охотничьего общества.

На постоянной основе функционирует call-центр 109, осуществляющий приём обращений от граждан, в том числе по вопросам, связанным с появлением диких животных на территории населённых пунктов. По состоянию на 8 ноября 2025 года поступило 4 обращения от граждан, сообщивших о случаях появления (бродяжничества) диких животных на территории населённого пункта.

Все обращения приняты в работу и находятся под контролем компетентных органов. Уважаемые граждане, соблюдайте меры личной безопасности при обнаружении диких животных и воздержитесь от попыток контакта с ними. В случае выявления подобных ситуаций настоятельно рекомендуется незамедлительно сообщать по номеру 109.