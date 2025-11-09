«Животное проявляет агрессию»: жители севера Казахстана массово жалуются на нападения лис

На постоянной основе функционирует call-центр 109, осуществляющий приём обращений от граждан, в том числе по вопросам, связанным с появлением диких животных на территории населённых пунктов. По состоянию на 8 ноября 2025 года поступило 4 обращения от граждан, сообщивших о случаях появления (бродяжничества) диких животных на территории населённого пункта.