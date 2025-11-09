Бункер Сталина в Самаре закрывается на капремонт

Документы экспертизы, предшествующей реконструкции разместила Государственная инспекция по охране объектов культурного значения.
Подмокшая вертикаль.
Эксперт, обследовавший сооружение, отметил значительный износ основных конструкций — фундамента, кровли и полов. Бункер, построенный в 1942 году, ремонтировался ещё в те времена, когда являлся секретным объектом — в 1975, 1978 и 1980 годах. Также в период с 1985 по 1995 годы здесь меняли лифты.
Когда начнутся работы, в документах не уточняется, но известно, что объект закроется для посещения туристами на время ремонта.
Объект № 1 в городе Куйбышеве. Газо- и бомбоубежище глубокого заложения. 37 метров и 9 уровней вниз, что сравнимо с высотой двенадцатиэтажного дома. Способен выдержать прямое попадание двухтонной фугасной авиабомбы. Верхняя защита — две бетонные плиты толщиной в 3 и 1 метр. Между ними амортизационная песчаная подушка. Есть собственная дизельная электростанция и система регенерации воздуха. Период автономной работы — до 5 суток. Вместимость — до 600 человек при максимальном заполнении. Конструкция — метровые и полутораметровые железобетонные стены и чугунные тюбинги. Две шахты бункера являются фактически тоннелями подземки, только проложенными вертикально. В течение всего 1942 года убежище возводилось профессиональными метростроителями из Москвы во дворе здания Куйбышевского областного комитета ВКП (б), в самом сердце Запасной столицы СССР, в обстановке строжайшей секретности.
Осенью 1941 года немецкая армия вплотную приблизилась к Москве. Государственный комитет обороны 15 октября принял постановление о срочной эвакуации правительства, госучреждений, иностранного дипломатического корпуса и Коминтерна в Куйбышев. Запасной столицей город являлся до августа 1943. К тому времени циклопическое подземное сооружение для Верховного главнокомандующего уже было построено. Стремительно, тайно и почти вручную.
«Вертикальным способом построили два ствола, а потом раскрывали выработки горизонтально. Велось всё горным способом. Делались штольни и разрабатывался грунт с временным креплением деревянным, затем шло бетонирование. Это шахтёрский труд — тяжёлый. Главные орудия — отбойный молоток и лопата. Учитывая сжатые сроки, люди здесь работали просто на износ», — рассказывает самарский метростроитель, проектировщик подземных сооружений Александр Кузин.
С поверхности в бункер ведут два ствола: основной вход и запасной. На 14-метровой глубине они соединены техническим ярусом, где расположены системы жизнеобеспечения убежища. В его центре начинается двадцатиметровая шахта диаметром 8,5 метров, разделенная на 7 этажей. На каждом расположены рабочие комнаты, а также помещения с санузлами и кабельными магистралями. В этом стволе должна была размещаться администрация Сталина: охранники, связисты, представители фронтов.
От первого этажа начинался ход в подземную камеру, вместившую зал заседаний и комнату отдыха верховного главнокомандующего. Заканчивается основной ствол бункера самым глубоким техническим помещением с канализационными насосами. Вот его-то регулярно и затапливает. Как рассказывал директор объекта Анатолий Солуянов, сейчас вышедший на пенсию, где-то над бункером проходит водопроводная труба, которая регулярно даёт течь. Жидкость доходит до нижнего яруса. Стены мокнут, что не добавляет уникальному объекту прочности. Теперь всё это предстоит исправлять.
Действующее убежище.
Кстати, музеем бункер Сталина не является, хотя объектом культурного наследия федерального значения признан. И это несмотря на то, что убежище рассекречено в 1991 году и доступно для посещения организованными группами.
«Многие называют этот объект музеем, хотя официально у него такого статуса нет, и пока не может быть. Он как был, так и остается действующим защитным сооружением. Тем более в период специальной военной операции все объекты такого рода стали более актуальными. В первую очередь, это, конечно же, объект гражданской обороны», — подчёркивает председатель Совета ветеранов «Центра по делам ГО, ПБ и ЧС», заслуженный работник пожарной охраны Самарской области Вячеслав Исаев.
А был ли Сталин?
Вокруг бункера в городе ходит немало легенд. А учёных не перестаёт будоражить вопрос: а был ли в своём убежище сам его хозяин? Это остаётся загадкой. Хотя историк и писатель Леонид Острецов приблизился к разгадке.
«Был ли Сталин в своём бункере? Достоверно науке это не известно. Но есть гипотеза, которая говорит в пользу того, что был. С точки зрения официальной истории, Сталин никогда из Москвы не выезжал и в Куйбышеве не появлялся. Но, я полагаю, что есть основания говорить, что это не так. Тому могло быть три причины. Первая — безопасность, вторая — строительство бункера, крупного секретного командного пункта. И его он мог приезжать инспектировать. И третье — в Куйбышеве были все посольства, в Куйбышеве было размещено правительство. Сталин мог приезжать периодически в Самару, пусть тайно, пусть негласно, для того, чтобы проводить совещания по хозяйственной работе страны. Он оставался руководителем государства. Легче было не гонять самолёты с членами правительство на приём к Сталину по решению хозяйственных вопросов. Проще приехать одному человеку и провести совещание со всеми, что гораздо продуктивнее», — считает Леонид Острецов.