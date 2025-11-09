Бункер Сталина в Самаре закрывается на капремонт

«Был ли Сталин в своём бункере? Достоверно науке это не известно. Но есть гипотеза, которая говорит в пользу того, что был. С точки зрения официальной истории, Сталин никогда из Москвы не выезжал и в Куйбышеве не появлялся. Но, я полагаю, что есть основания говорить, что это не так. Тому могло быть три причины. Первая — безопасность, вторая — строительство бункера, крупного секретного командного пункта. И его он мог приезжать инспектировать. И третье — в Куйбышеве были все посольства, в Куйбышеве было размещено правительство. Сталин мог приезжать периодически в Самару, пусть тайно, пусть негласно, для того, чтобы проводить совещания по хозяйственной работе страны. Он оставался руководителем государства. Легче было не гонять самолёты с членами правительство на приём к Сталину по решению хозяйственных вопросов. Проще приехать одному человеку и провести совещание со всеми, что гораздо продуктивнее», — считает Леонид Острецов.