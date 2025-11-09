Рияд-2025: узбекские спортсмены завоевали пять медалей в очередной день соревнований

ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. В очередной соревновательный день VI Игр Исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде узбекистанцы завоевали 5 наград, сообщает пресс-служба НОК.
«Сегодняшний день VI Игр исламской солидарности завершился удачно для нашей делегации. В течение дня узбекские спортсмены завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали», — говорится в сообщении.
Обладателем медали высшей пробы стал дзюдоист Замохшари Бекмуродов, выступавший в весовой категории до 66 килограм.
Серебряные награды завоевали Шахрам Ахадов (дзюдо, до 73 кг) и Илья Сибирцев (плавание, 1500 м).
Бронза досталась дзюдоисткам Лазизе Хайдаровой (до 48 кг) и Шукуржон Аминовой (до 57 кг).
К настоящему моменту сборная Узбекистана занимает третье место в общекомандном зачете, уступая лишь Турции и Индонезии, добавили в НОК.
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.