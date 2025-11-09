Ричмонд
Студент из Башкирии создал БПЛА с нейросетью для борьбы с борщевиком

Разработка уфимского студента получила грант 500 тысяч рублей на конкурсе «Умник».

Источник: Комсомольская правда

Студент Института химических технологий и инжиниринга Уфимского государственного нефтяного технического университета Владислав Шепелев из Стерлитамака разработал беспилотник для борьбы с борщевиком. Его проект победил в конкурсе «Умник» и получил грант в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщила мэрия Стерлитамака.

Молодой ученый объяснил, что его дрон оборудован камерами высокого разрешения и нейросетью, которая с точностью до 98% определит заросли опасного растения. После обнаружения борщевика аппарат точечно распылит на него гербициды с минимальным вредом для окружающей среды. БПЛА также сможет строить карты распространения агрессивного сорняка.

Владислав учится по направлению «Управление в технических системах» и уже собрал прототип устройства. Сейчас студент завершает работу над системой — осталось установить бак и распылители для гербицидов.

