МВД назвало семь самых распространенных тем из объявлений мошенников

Мошенники все чаще обманывают граждан, публикуя объявления о финансовых услугах, легкой работе и предложениях от коммунальных служб. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
В ведомстве отметили, что одна из самых популярных схем — фиктивные предложения оформить быстрый заем, получить кредит или списать долги. Не менее распространены объявления о высокооплачиваемой работе, не требующей опыта.
Мошенники нередко представляются сотрудниками коммунальных служб, предлагая проверить счетчики или провести ремонт. Также они размещают ложные объявления о продаже бытовой техники, электроники и автомобилей по низким ценам, после чего исчезают с деньгами.
Кроме того, злоумышленники активно используют темы социальных услуг. Часто они просят отсканировать QR-код, якобы чтобы вступить в чат дома, а затем получают доступ к личной информации пользователей, передает ТАСС.
Также в ведомстве предупредили, что предложение оформить «декларацию по телефону» может поступить только от мошенников. Они часто прикрывают преступные намерения якобы «приказом Центробанка», «распоряжением следователя» и «новыми требованиями Генпрокуратуры».