Госавтоинспекция призвала курганских водителей к осторожности из-за гололеда

Госавтоинспекция Курганской области ранее уже предупреждала автомобилистов об ухудшении погодных условий и рекомендовала отказаться от поездок на летней резине, отмечая, что выпадение мокрого снега значительно повышает риск аварий. Теперь ведомство вновь призывает участников дорожного движения к осторожности из-за риска образования гололеда и других осложнений на дорогах.