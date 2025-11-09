Команды из Иркутска и Нягани получили кубок губернатора Иркутской области по КВН

Игра состояла из двух конкурсов — «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание». В категории «Лучшая шутка» победила «Сборная иркутских вузов». Мария Старостина из этой команды получила приз за лучшую женскую роль, а Дмитрий Валеев из «Северянина» был отмечен как лучший актер. Впервые Кубок губернатора по КВН в Иркутской области прошел в 2023 году.