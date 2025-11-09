Ричмонд
Команды из Иркутска и Нягани получили кубок губернатора Иркутской области по КВН

В категории «Лучшая шутка» победила «Сборная иркутских вузов».

Команды из Иркутска и Нягани получили Кубок губернатора Приангарья по КВН. В этом году за звание победителя соревновались три коллектива: «Сборная Иркутской области», «Сборная иркутских вузов» и гости из Нягани — команда «Северяне», полуфиналисты Высшей лиги. Также на сцене впервые выступили выпускники областной «Школы КВН». Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

— Для нашего региона это не просто вечер юмора, это важное и долгожданное событие. За последние годы мы заметно продвинулись вперед в развитии движения КВН, в разы увеличилось количество команд, турниров и любителей этих игр, — сказал участникам глава региона Игорь Кобзев.

Игра состояла из двух конкурсов — «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание». В категории «Лучшая шутка» победила «Сборная иркутских вузов». Мария Старостина из этой команды получила приз за лучшую женскую роль, а Дмитрий Валеев из «Северянина» был отмечен как лучший актер. Впервые Кубок губернатора по КВН в Иркутской области прошел в 2023 году.

В мероприятии участвуют таланты из разных уголков страны. Этим самым уровень командной игры заметно повышается. «Школу КВН» проводят для укрепления и развития этого движения.