В Омской области за месяц нашли 78 пропавших людей

9 ноября пресс-служба омского подразделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» озвучила итоги работы в прошлом месяце. Так, в октябре 2025 года была обработана 91 заявка, удалось отыскать живыми 56 человек.
К сожалению, пятерых нашли погибшими. Для восьми найденных человек удалось найти родственников. Кроме того, была установлена личность девяти омичей. Пять заявок не подтвердились после проверки. До сих пор в розыске остаются восемь человек.
Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Поисковики призывают омичей беречь себя и близких, звонить сразу же, как только обнаружили пропажу.
